Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beleidigungen mit Schlägen erwidert

Eisenach (ots)

An einer Bushaltestelle am Markt gerieten am gestrigen Nachmittag zwei Männer (37 und 46 Jahre, tunesisch) in einen handfesten Streit. Nachdem der Ältere den Jüngeren beleidigte, schlug der Jüngere mehrmals mit der Faust zu. Der Ältere erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Entsprechende Anzeigen wurden eingeleitet. (as)

