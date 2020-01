Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Firmeneinbruch ohne Beute - Zeugenaufruf

Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am Mittwoch, 15.01.2020, um 22.10 Uhr überstiegen unbekannte Täter die Umzäunung eines Firmengeländes in der Industriestraße. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Tor und gelangten in das Firmengebäude. Werkstatt und Büroräume wurden durchsucht, jedoch keine Beute entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Industriestraße wahrnehmen können? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0012927/2020 entgegen. (as)

