Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Ferienhäuser - Zeugenaufruf

Frankenhain (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 10.01.2020, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 15.01.2020, 17.00 Uhr wurde in vier Ferienhäuser am Lütschegrund eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Türen und durchwühlten die Innenräume. Nach bisherigen Stand wurden ein Rasenmäher und mehrere Weinflaschen gestohlen. Der Wert des bisher bekannten Beutegutes beträgt etwa 900 Euro. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Wer konnte während der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lütschetalsperre wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0012901/2020 entgegen. (as)

