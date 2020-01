Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug am Telefon

Gotha (ots)

Einem 38-Jährigen wurde am heutigen Morgen telefonisch ein Gewinn von über 49.000 Euro in Aussicht gestellt. Für die Gewinnauszahlung verlangte der Anrufer sieben Gutscheinkarten im Wert von 900 Euro pro Karte. Der 38-Jährige fiel auf diesen Betrugsversuch nicht herein und erstattete Anzeige bei der Polizei. (as)

