Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Westhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Dienstagnachmittag fand in der Ortslage Westhausen eine mehrstündige Geschwindigkeitsüberwachung statt. Über 1.000 Fahrzeuge passierten die Messstelle. Dabei wurden 20 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h registriert. Mit einem Fahrverbot und einem hohem Bußgeld wird die gemessene Höchstgeschwindigkeit von 84 km/h geahndet werden. (as)

