Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pizzabote überfallen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am Montag, den 13.01.2020, wurde ein 21-jähriger Pizzabote gegen 20.05 Uhr in der Ifflandstraße beim Ausliefern einer Bestellung überfallen. Zwei unbekannte Täter forderten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe seiner Geldbörse. Der Pizzabote kam dieser Aufforderung nach. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung 18.-März-Straße. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Zu den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

- männlich - nichtdeutscher Phänotyp - einer der Täter trug einen Kinnbart

Die Täter trugen einen Schal bei sich. Die Kriminalpolizei Gotha sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität der Täter, deren Aufenthalt oder ihrer Fluchtrichtung geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781424 oder 03621-781124 und der Bezugsnummer 0010588/2020 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell