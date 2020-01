Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anhänger in Brand - Zeugen gesucht

Berka/Werra (Wartburgkreis) (ots)

Am Dienstag, 14.01.2020, gegen 20.00 Uhr, geriet in der Lutherstraße ein leerer Pferdeanhänger in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Eine Gefahr für ein angrenzendes Gebäude bestand nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0011809/2020 entgegen. (as)

