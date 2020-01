Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Transporter gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Von einem Firmengrundstück in der Dr.-Troch-Straße wurde am Dienstag, 14.01.2020 zwischen 03.22 und 04.15 Uhr ein Transporter gestohlen. Es handelt sich um einen weißen Mercedes-Benz Sprinter, Baujahr 2016, mit einem auffälligen beidseitigen Schriftzug. Wer konnte während der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Dr.-Troch-Straße wahrnehmen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0010828/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell