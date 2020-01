Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hundehalterin gesucht

Ilmenau (ots)

Am 06.01.2020 ereignete sich um 12:20 Uhr in Ilmenau ein Ereignis mit einem Hund. Ein Student (22 Jahre, ägyptisch) befand sich zu dieser Zeit auf einer Wiese oberhalb der Universität Ilmenau in der Werner-von-Siemens-Straße, als ein Hund auf ihn zu rannte. Der Student rannte davon und wurde in der weiteren Folge von dem Hund umgeworfen. Hierdurch stürzte er und fiel auf die Wiese. Durch den Sturz wurde die Kleidung beschädigt und der junge Mann verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Gespräch mit der Hundehalterin, welche sich entschuldigte, gingen beide ihre Wege. Es erfolgte kein Personalienaustausch, damit der Schaden an der Kleidung reguliert werden kann. Die Hundehalterin wird auf etwa 35 Jahre geschätzt, ist ca. 160 cm groß ist und hat kurze Haare hat. Bei dem Hund handelt es sich um einen großen, schwarzen, kräftigen Hund. Die Hundehalterin wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Angabe der Bezugnummer 0004613 zu melden. (as)

