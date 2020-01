Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß zwischen Transporter und Radfahrer

Arnstadt (ots)

Ein 58-jähriger Transporter-Fahrer übersah gestern Abend beim Rechtsabbiegen von der Ichtershäuser Straße in die Kauffbergstraße einen 15-jährigen Radfahrer und kollidierte mit ihm. Der junge Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Am Transporter entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Am unbeleuchteten Fahrrad entstand kein Schaden. (as)

