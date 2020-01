Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Drogenfahrten gestoppt

Landkreis Gotha (ots)

In der Remstädter Oststraße geriet gestern Nachmittag ein 22-jähriger Opel-Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Durch einen positiven Test erhärtete sich gegen ihn der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Auch bei einem 35-jähriger Kia-Fahrer bestand ein solcher Verdacht, nachdem er gegen 21.45 in Waltershausen in der Ortsstraße angehalten und positiv getestet wurde. Beiden Fahrern wurde zu Beweiszwecken Blut entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein jeweils ein Bußgeldverfahren eröffnet. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell