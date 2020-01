Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Eisenach, Wartburgkreis (ots)

Gestern Nachmittag wurde in der Weinbergstraße in Wutha-Farnroda ein 31-jähriger Mitsubishi-Fahrer kontrolliert. Sein Drogenvortest verlief positiv. Bei sich hatte er eine geringe Menge Rauschgift und ein Einhandmesser. Beide Sachen wurden beschlagnahmt. Ein 24-jähriger VW-Fahrer wurde am gleichen Abend in Eisenach in der Schillerstraße positiv auf eine Drogenbeeinflussung getestet. Bei beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeigen aufgenommen. (as)

