Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hungriger Einbrecher - Zeugenaufruf

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Ein Lkw zur Auslieferung von Tiefkühlwaren wurde auf einem Betriebsgelände in der Bahnhofstraße im Ortsteil Behringen aufgebrochen. Lebensmittel im Wert von über 80 Euro wurden entwendet und eine Sachschaden von 500 Euro verursacht. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 10.01.2020, 16.15 Uhr und Samstag, 11.01.2020, 08.45 Uhr. Wer konnte in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und unter der Bezugsnummer 0010566/2020 entgegen. (as)

