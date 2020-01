Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bungalow - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Auf einem Gartengrundstück in der Langewiesener Straße wurde in der Zeit zwischen Montag, 06.01.2020, bis Montag, 13.01.2020, in einen Bungalow eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus dem Inneren eine Wasserpumpe, ein Radio, Alkohol und Leergut im Wert von etwa 400 Euro. Ein Sachschaden von 50 Euro wurde hinterlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0010612/2020 entgegen. (as)

