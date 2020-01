Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Förtha (Wartburgkreis) (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen am Sonntag in der Frankfurter Straße wurden innerhalb von sechs Stunden über 500 Fahrzeuge gemessen. Darunter waren 75 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die höchste gemessene Wert lag bei 106 km/h, was ein Fahrverbot und ein hohes Bußgeld zur Folge hat. (as)

