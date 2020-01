Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertige Fahrrad gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Am Sonntag, 12.01.2020, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 21.15 Uhr, entwendete ein Unbekannter ein Pedelec aus einem umfriedeten Hinterhof in der Mauerstraße. Das graue Pedelec der Marke Scott war dort kurzzeitig abgestellt und hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0009366/2020 entgegen. (as)

