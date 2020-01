Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Fahrräder aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag, 10.01.2020 auf Samstag, 11.01.2020 wurde in die Kellerbereiche zweier Mehrfamilienhäuser in der Fritzelsgasse eingebrochen. Gestohlen wurden fünf Fahrräder, darunter ein schwarzes Citybike Pegasus Solero, ein silbernes Damenrad Wiesel, ein Damenrad Rixe Little 28 wave, ein weißes Mountainbike und ein nicht näher beschriebenes Herrenrad. Zum Wert der Fahrräder liegen noch keine Zahlen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0008187/2020 entgegen. (as)

