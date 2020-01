Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bäckerei-Filiale - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Lindenstraße wurde in der Zeit von Samstag, 11.01.2020, 19.00 Uhr bis Sonntag, 12.01.2020, 05.00 Uhr in eine Bäckerei-Filiale eingebrochen. Eine Fensterscheibe wurde eingeschlagen, um in das Innere zu gelangen. Dort durchsuchten der oder die unbekannten Täter mehrere Schränke und Lagerbereiche. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein geringer Bargeldbestand. Beschädigt wurden zudem mehrere Türen. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0009125/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell