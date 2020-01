Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer angefahren und geflüchtet

Arnstadt (ots)

Am Montag, 13.01.2020, gegen 06.00 Uhr wurde im Rehestädter Weg ein 17-jähriger Radfahrer von einem dunklen Pkw von hinten angefahren. Der Radfahrer kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum dunklen Pkw und seiner Fluchtrichtung liegen zur Zeit noch keine weiteren Angaben vor. Wer konnte in diesem Zusammenhang einen Unfall beobachten? Wer kann Angaben zum Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0009458/2020 entgegen. (as)

