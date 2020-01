Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol verunfallt, geflüchtet und zurückgekehrt

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Am Samstag, gegen 04:00 Uhr verlor die 61-jährige Fahrerin eines Kia in der Zimmerbergstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verursachte an einem geparkten Pkw Audi Fremdschaden von 6.000 Euro. Anschließend verließ die Unfallverursacherin zunächst pflichtwidrig die Unfallstelle. Im Rahmen der Unfallaufnahme kehrte die Fahrerin jedoch zum Unfallort zurück und zeigte ihre Beteiligung am Unfall an. Bei der Unfallverursacherin konnte ein Atemalkohol von 1,23 Promille als Vorwert gemessen werden, was die Ursache für den Kontrollverlust über das Fahrzeug sowie die Unfallflucht gewesen sein dürfte. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein wurde sofort eingezogen. (ms)

