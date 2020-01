Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Brände in Treppenhäusern

Eisenach (ots)

Am Sonntag gegen 04.20 Uhr wurden Rettungsleitstelle und Polizei über eine Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Wohnblocks in der Goethestraße informiert. Kurz darauf wurde Feuer in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Fritz-Erbe-Straße gemeldet. Beide Brände konnten noch vor Eintreffen der Rettungskräfte durch Anwohner gelöscht werden. Einige Hausbewohner wurden durch den Rettungsdienst untersucht, verletzt wurde jedoch niemand. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Alle Hausbewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Ursachen aufgenommen. (tr)

