LPI-GTH: Motorrad entwendet - Zeugen gesucht

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Vergangene Nacht, zwischen 18:00 Uhr und 07:30 Uhr, wurde von einem Grundstück in der Ohrdrufer Straße ein Motorrad KTM 300 EXC ohne Kennzeichen entwendet. Unbekannte Täter hatten hierzu einen Transporter aufgebrochen, in welchem das Motorrad im Wert von zirka 8000,- Euro verstaut war. An dem orange-schwarzen Motorrad sind verschiedene Aufkleber angebracht. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Motorrades machen können, wenden sich bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Telefonnummer 03677/6010, unter Nennung der Bezugsnummer 000871/2020. (aha)

