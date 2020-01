Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Eisenach (ots)

Am Freitag gegen 10.50 Uhr endete die Fahrt eines 19-Jährigen, als er in der Mühlhäuser Straße in eine Verkehrskontrolle geriet. Die Polizeibeamten bemerkten bei ihm Hinweise auf Betäubungsmitteleinfluss. Der VW-Fahrer räumte daraufhin ein, Drogen zu sich genommen zu haben. Zur Beweissicherung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. (tr)

