Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Baumarkt - Zeugenaufruf

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 09.01.2020, 18.30 Uhr bis Freitag, 10.01.2020, 07.25 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Baumarkt in der Goethestraße. Der Zaun des Außenlagers wurde gewaltsam geöffnet und mehrere Mörtelkübel und -eimer sowie mehrere Säcke Quarzsand im Gesamtwert von 60 Euro gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0007858/2020 entgegen. (as)

