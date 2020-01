Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss und Waffe dabei

Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots)

Am Vormittag des gestrigen Donnerstag wurde in der Ortslage Sättelstädt ein 23-jähriger Hyundai-Fahrer kontrolliert. Zunächst reagierte der Drogenvortest positiv. Anschließend stellten die Beamten fest, dass der Fahrer eine geladene Schreckschusswaffe in der Hosentasche mit sich führte. Die Waffe wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Zwei Anzeigen, wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel und Verstoß gegen das Waffengesetz, mussten gegen den Fahrer erstattet werden. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell