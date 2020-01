Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rote Ampel missachtet

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag fuhr eine 37-jährige Chevrolet-Fahrerin von der Ernst-Thälmann-Straße in den Kreuzungsbereich zur Kasseler Straße ein, obwohl die Ampel für sie rot zeigte. Eine vorfahrtsberechtige 33-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf der Kasseler Straße konnte nicht mehr ausweichen. Beide Fahrzeuge krachten ineinander. Dabei wurde die Mitsubishi-Fahrerin leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, die Schäden belaufen sich auf insgesamt 7000 Euro. (as)

