Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin erfasst

Gotha (ots)

Eine 33-jährige Mitsubishi-Fahrerin übersah am Donnerstagnachmittag beim Befahren eines Parkplatzes am Coburger Platz durch Unachtsamkeit eine 81-jährige Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Eine Lebensgefahr besteht nicht. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell