Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgloser Aufbruch

Bücheloh (Ilm-Kreis) (ots)

Vergangene Nacht wurden ein Waschterminal und ein Staubsaugerautomat einer Waschanlage in der Ilmenauer Straße aufgebrochen, um offensichtlich an Bargeld zu gelangen. Der oder die Täter blieben erfolglos, in den Automaten befand sich keinerlei Bargeld. Ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro wurde verursacht. (as)

