Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht am Steuer

Laucha (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 31-jähriger Opel-Fahrer wurde gestern Vormittag in der Gewerbestraße für eine Verkehrskontrolle angehalten. Da der Drogentest positiv ausfiel, musste der Fahrer die Beamten für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Bestätigt die Blutuntersuchung den Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss, kommen ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot auf den Fahrer zu. (as)

