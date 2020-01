Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vier Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Arnstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag wollte eine 37-jährige VW-Fahrerin von der Ilmenauer Straße nach links in die Saalfelder Straße abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 31-jährigen Fiat-Fahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Dabei wurden die Fiat-Fahrerin und ein 6-jähriges, im Fiat befindliches Kind leicht verletzt. Die VW-Fahrerin bleib unverletzt, jedoch erlitten zwei in ihrem Pkw sitzende 9-jährige Kinder leichte Verletzungen. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 20.000 Euro. Die Saalfelder Straße musste für über eine Stunde voll gesperrt werden. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell