Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Maschinenbrand

Sonneborn (Landkreis Gotha) (ots)

Vermutlich durch einen technischen Defekt geriet gestern Vormittag in einem holz- und kunststoffverarbeitenden Betrieb eine Maschine in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Es wird von einem Sachschaden von mehreren zehntausend Euro ausgegangen. (as)

