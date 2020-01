Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angebranntes Essen löst Rauchmelder aus

Arnstadt (ots)

Feuerwehr und Polizei kamen in der vergangenen Nacht in der Alexander-Winckler-Straße zum Einsatz. Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses strömte Brandgeruch und ein Rauchmelder war zu hören. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstür geöffnet. Der 31-jährige Wohnungsinhaber wurde schlafender Weise vorgefunden. Auf dem noch eingeschalteten Herd brannte gerade sein Essen an und verursachte eine Rauchwolke, die letztlich den Rauchmelder auslöste. Ohne Personen- und Sachschaden konnte der Einsatz beendet werden. (as)

