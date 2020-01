Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug

Landkreis Gotha (ots)

Gestern Nachmittag wurden zwei Seniorinnen (68 und 84 Jahre) in Gotha und Waltershausen von Trickbetrügern angerufen. In beiden Fällen gab sich der Unbekannte als Verwandter aus, der sich in finanzieller Not befindet und dringend mehrere Tausend Euro benötigt. In einem Fall gab der Anrufer vor, gerade beim Notar zu sitzen und sofort das Geld zu brauchen. Beide Frauen machten alles richtig und informierten sofort die Polizei. Ein finanzieller Schaden ist nicht entstanden. (ah)

