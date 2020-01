Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beschädigte Gasleitung

Bischofroda (Wartburgkreis) (ots)

Heute gegen 14.50 Uhr wurde bekannt, dass eine Gasleitung an der L 2113 zwischen Bischofroda und Berka v.d.H. bei landwirtschaftlichen Arbeiten beschädigt wurde. Es besteht keine Gefahr für Anwohner. Feuerwehr, Polizei und Gasversorger sind vor Ort. Die L 2113 war zeitweise voll gesperrt. Die Reparaturarbeiten an der Gasleitung dauern gegenwärtig noch an. Mit Einschränkungen der Gasversorgung und Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. (as)

