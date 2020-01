Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Mehrfamilienhaus

Eisenach (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 09.00 Uhr kam es in der Straße Am Michelsbach zu einem Brandausbruch in einer Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer konnte vor einem Übergreifen auf andere Wohneinheiten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Evakuierungen fanden nicht statt. Der Sachschaden übersteigt 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (as)

