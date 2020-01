Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Junge Ladendiebe erwischt

Eisenach (ots)

Zwei Jugendliche, eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger, versuchten gestern Nachmittag einen Kopfhörer im Wert von etwa 280 Euro aus einem Elektromarkt Am Stadtweg zu stehlen. Sie wurden durch Marktmitarbeiter dabei gestellt. Die beiden jungen Täter verhielten sich dabei derart aggressiv, dass die Polizei verständigt werden musste. Mit deren Eintreffen konnte die Situation beruhigt und eine Diebstahlanzeige aufgenommen werden. Die Jugendlichen wurden anschließend an ihre Eltern übergeben. (as)

