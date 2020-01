Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind durch Hundebiss leicht verletzt

Eisenach (ots)

Am Dienstagnachmittag begegneten sich ein 84-Jähriger Hundehalter und eine 11-jährige-Rollerfahrerin auf dem Gehweg der Fritz-Erbe-Straße. Vermutlich aus Schreck biss der Jack-Russel-Terrier im Vorbeigehen das Kind in die Wade. Das Kind wurde leicht verletzt. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde aufgenommen. (as)

