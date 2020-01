Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall in Morgendämmerung

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Morgen gegen 08.00 Uhr kam es auf der L3004 zwischen Ilmenau und Manebach zu einem Wildunfall. Ein Reh sprang aus einem Waldstück auf die Fahrbahn. Ein 29-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Der Fahrer blieb unverletzt, am VW entsandt ein Frontschaden. Das Reh verendete am Unfallort. (as)

