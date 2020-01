Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrüger am Telefon

Geschwenda (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstagmorgen meldete sich in Unbekannter telefonisch bei einem 78-Jährigen. Dem Angerufenen wurde mitgeteilt, dass er über 38.000 Euro gewonnen habe. Zur Gewinnauszahlung solle er Gutscheinkarten im Wert von 1.000 Euro übergeben oder die entsprechenden Codes per Telefon übermitteln. Statt dieser Forderung nachzukommen, verständigte der 78-Jährige richtigerweise die Polizei. Ein finanzieller Schaden entstand nicht. Es wurde eine Anzeige wegen versuchtem Betrug aufgenommen. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell