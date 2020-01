Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von Straße abgekommen

Wilhelmsthal (Wartburgkreis) (ots)

Gestern gegen 14.25 Uhr befuhr eine 18-jährige Audi-Fahrerin die B 19 von Wilhelmsthal kommend in Richtung Eisenach. In einer Linkskurve kam sie aus noch nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kippt um und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Audi musste abgeschleppt werden, an ihm entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell