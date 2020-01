Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer geflüchtet - Haftbefehl vollstreckt

Gotha (ots)

Gestern Abend sollte ein 34-jähriger Radfahrer in der Weimarer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er versuchte zunächst zu flüchten und stürzte dabei. Die Beamten konnten den Mann aufgreifen, er wehrte sich massiv gegen die Festhaltung. Der 34-Jährige hatte geringe Mengen an Crystal und Marihuana bei sich. Außerdem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Er wurde noch am selben Abend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (ah)

