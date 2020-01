Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Gotha (ots)

Am heutigen Dienstag gegen 06.45 Uhr befuhr eine 62-jährige VW-Fahrerin die Gadollastraße in Richtung Humboldtstraße. An der ampelgeregelten Kreuzung zur 18.-März-Straße hielten die beiden vor ihre fahrenden Pkw Audi und VW bei "rot" an. Die 62-jährige bemerkte dies zu spät. Sie fuhr auf den Audi auf und schob ihn auf den VW auf. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf insgesamt 21.000 Euro. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell