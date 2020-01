Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher durch Zeugen gestellt

Schönau vor dem Walde (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag wendete ein 32-Jähriger seinen VW-Transporter in der Straße "Geyersberg" und beschädigte dabei eine Granitplatte an einem Grundstück. Anschließend verließ der Fahrer die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Unfallzeuge verständigte die Polizei und konnte den Unfallverursacher vor Ort bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Es wird wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt. (as)

