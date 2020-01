Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall

Gotha (ots)

Heute morgen fuhr eine 41-jährige Seat-Fahrerin aus Unachtsamkeit auf einen Pkw Daewoo auf, der an der rotem Ampel an der Einmündung zur Enckestraße stand. Durch das Auffahren wurde der Daewoo auf einen davor stehenden Skoda aufgeschoben. Der 27-jährige Daewoo-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 55-jährige Skoda-Fahrer und die Unfallverursacherin blieben unverletzt. Seat und Daewoo wurden derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (as)

