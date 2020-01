Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer von Mini-Computer gesucht

Arnstadt (ots)

Am 19.10.2019 wurde in der Erfurter Straße ein Computer aufgefunden. Es handelt sich um ein Nettop der Marke Zotac MAG HD-ND01. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit einem geeigneten Eigentumsnachweis bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau zu melden. (as)

