Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrolle bringt Drogen ans Licht

Arnstadt (ots)

In der Rittergasse wurden am späten Montagnachmittag zwei Radfahrer kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass jeder der beiden eine geringe Mengen an Drogen bei sich hatte. Zwei Anzeigen gegen die 18- und 23-Jährigen Beschuldigten wurden eingeleitet. Die Drogen, unter anderem ein Joint, wurden beschlagnahmt. (as)

