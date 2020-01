Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugenaufruf

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit von Sonntag, 05.01.2020, 11.30 Uhr bis Montag, 06.01.2020, 08.30 Uhr wurde versucht, in ein noch im Bau befindliches Mehrfamilienhaus in der Lauchagrundstraße einzubrechen. Das angegriffene Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand. Ein Sachschaden von 1500 Euro wurde verursacht. Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter der Bezugsnummer 0003732/2020 entgegen genommen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell