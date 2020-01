Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Positiver Drogentest

Arnstadt (ots)

Am Montagnachmittag wurde in der Ichtershäuser Straße ein 42-jähriger VW-Fahrer kontrolliert. Der Fahrer musste sein Fahrzeug am Kontrollort stehen lassen und die Beamten ins Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Sein Drogentest reagierte zuvor positiv. Wird durch die Blutuntersuchung der Nachweis einer Drogenbeeinflussung erbracht, erwartet den Fahrer neben einem hohen Bußgeld auch ein Fahrverbot. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell