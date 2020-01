Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gewalttätiger Ladendieb

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend gegen 18.15 Uhr wurde in einem Supermarkt am Marktplatz ein Ladendieb durch Marktmitarbeiter gestellt. Der Dieb wurde dabei beobachtet, wie er Nahrungsmittel, Süßigkeiten und Zigaretten im Wert von über 20 Euro in seinem Rucksack und in seiner Bekleidung versteckte und den Kassenbereich verließ. Als er von Mitarbeitern angesprochen wurde, reagierte er zunächst mit Drohgebärden. Dann wurde er handgreiflich und die Polizei kam zum Einsatz. Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt er sich gewalttätig. Gegen seine Durchsuchung versuchte er sich mit Tritten zu wehren. Letztlich konnte der 19-Jährige unter Kontrolle und zur Dienststelle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Gegen den jungen Mann wurden mehrere Anzeigen aufgenommen. (as)

