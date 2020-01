Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomaten aufgesprengt - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Gestern Abend sprengten Unbekannte gegen 23.40 Uhr vermutlich mit Hilfe eines pyrotechnischen Erzeugnis einen Zigarettenautomaten in der Weimarer Straße auf. Angaben zum Beutegut können derzeit nicht gemacht werden. Im Zeitraum vom 04.01.2020 bis 05.01.2020, 15.15 Uhr wurde ein weiterer Zigarettenautomat am Max-Planck-Ring gesprengt. Die KPI Gotha sucht in beiden Fällen Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegengenommen. (ah)

